В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

В России могут установить "семейные часы" - сокращённый на два часа рабочий день раз в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек.

С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Также мера может затронуть отцов-одиночек. Депутат сослался на значимость вопросов демографической и семейной политики.

Данную меру неоднократно озвучивали граждане на депутатских приемах. По мнению парламентария, она может стать эффективным инструментом поддержки семей с детьми, поскольку в условиях современной занятости родителям зачастую не хватает времени на общение с детьми, особенно в будние дни, что отрицательно сказывается на процессе воспитания, может приводить к конфликтам.

Чернышов отметил, что сегодня родителям крайне сложно совмещать работу с полноценным участием в жизни ребёнка, сообщает РИА Новости