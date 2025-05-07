СМИ: Киев готов к немедленному перемирию и отводу войск на 15 километров

Киев выразил готовность немедленно заключить перемирие с Москвой.

Как заявил в эфире Fox News спецпосланник президента США Кит Келлог, Украина готова отвести свои войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. Речь идет о перемирии по суше, морю и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

Политик отметил, что украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. Келлог добавил, что политическая воля для заключения соглашения есть, и ключевую роль может сыграть президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп оценил анонсированное Москвой трехдневное перемирие.