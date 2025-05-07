07 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор студенту из Йемена, нападавшему на девушек

В среду в Свердловском областном суде огласили приговор по делу студента из Йемена. Иностранца обвиняли в домогательствах и других преступлениях. Его признали виновным и отправили за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Каид Рами Салех Яхья обвинялся в незаконном изготовлении порнографии и распространении ее в интернете, а также насильственных действиях сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. В Екатеринбурге он обучался в одном из вузов.

Как показало расследование, Яхья подкрадывался на улицах города к девушкам и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала молодая мать, которая в момент нападения шла с маленьким сыном. В дальнейшем иностранец был задержан.

В декабре 2024 года суд продлил срок ареста йеменского студента до июня 2025 года и тогда же приступил к рассмотрению дела. Процесс проходил в закрытом режиме.

Студент из Йемена Каид Рами Салех Яхья в суде(2025)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Сегодня, 7 мая, состоялось оглашение приговора. Каид Рами Салех Яхья признан виновным, ему назначено 6 лет в колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок 7 лет.

Ранее в полиции и Следственном комитете раскрыли подробности дела студента из Йемена.

Теги: студент, Йемен, приговор, облсуд


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