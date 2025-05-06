07 Мая 2025
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Политика Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Глава Екатеринбурга открыл стелу "Орден Славы"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл монумент "Орден Славы". Стела посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Для установки "Ордена" неслучайно выбран Железнодорожный район: неподалеку здесь находится стела "Город трудовой доблести", а через дорогу расположена площадь вокзала, откуда на фронт отбыл героический Уральский добровольческий танковый корпус. "Орден Славы" – это высшая солдатская награда. Ее удостаивались те, кто находился в пылу сражений, выносил все тяготы войны, штурмом брал города и водружал знамя Победы. Мы бережно передаем память о подвигах поколения победителей, героических предках", – сказал градоначальник.

(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Также в открытии приняли участие труженики тыла, ветераны труда.

Напомним, орденом Славы награждались только рядовые, сержанты и старшины Красной Армии (также в авиации – младшие лейтенанты) за личные заслуги. Из почти 2,7 тысячи полных кавалеров ордена времен Великой Отечественной войны 67 были свердловчанами. 13 из них – жили в уральской столице:

  • - наводчик ручного пулемета Аглиулла Валишин;
  • - разведчик Петр Зибров;
  • - автоматчик взвода разведки Павел Красавин;
  • - механик-водитель танка Т-34 Трофим Лапин;
  • - автоматчик Василий Минин;
  • - пулеметчик Виктор Першаков;
  • - командир расчета 76-миллиметровой пушки Владимир Петров;
  • - командир расчета минометной батареи Евсей Россихин;
  • - командир стрелкового отделения Валентин Рыбаков;
  • - радист-стрелок танка Т-34 Евгений Самодуров;
  • - командир отделения разведвзвода Иван Соболев;
  • - помощник командира взвода Василий Стрыгин;
  • - автоматчик Яков Толстобров.

(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Также в этот день в Екатеринбурге зажгли Огонь памяти. Церемония состоялась на мемориале в честь воинов-жителей поселка Широкая Речка, погибших в боях за свободу Отечества в 1941-1945 годах. Вечный огонь был доставлен в Екатеринбург из Волгограда председателем Объединения ветеранов Кремлевского полка Максимом Чвановым и жителями уральской столицы.

В событии приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, заместитель Главы Екатеринбурга Константин Шевченко, глава Академического района Николай Смирнягин и жители микрорайона.

"Мы еще раз убеждаемся, что чувство патриотизма, чувство ответственности за свою страну, память о предках, которые отдали свои жизни за счастье и процветание последующих поколений – все это живо в наших сердцах. Сегодня усилиями энтузиастов мы получили место, где о подвиге наших отцов будут вспоминать не только 9 мая", – обратился к участникам церемонии Аркадий Чернецкий.

Зажечь огонь у мемориала выпала честь Герою России Сергею Воронину.

"Приятно видеть сегодня много молодых людей – это говорит о том, что память о героях-победителях будет жить вечно. И символом этого стал вечный огонь, который будет гореть всегда. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого события. Вечная память героям-широкореченцам!" – добавил Константин Шевченко.

Во время церемонии на Вахту памяти заступили кадеты военно-патриотического клуба "Кремлевские кадеты" при Екатеринбургском кадетском корпусе войск национальной гвардии Российской Федерации. После участники возложили цветы к мемориалу.

Теги: Орден Славы, Алексей Орлов


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