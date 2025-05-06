Российские войска разбили тяжелую технику ВСУ, на которой они пытались прорваться в Курскую область

Российские войска разбили всю тяжелую технику ВСУ, на которой они пытались прорваться в Курскую область, сообщает SHOT.

По местам скопления противника было нанесено несколько массированных ударов. Среди уничтоженной тяжелой техники — танки Т-72, ББМ "Козак", БМП Bradley, а также множество более мелкой техники в виде мотоциклов и квадроциклов.

Издание сообщает, что попытку наступления на границы РФ в районе поселка Теткино предпринял 24-й отдельный штурмовой террористический батальон "Айдар"*. ВСУ также применяют дроны-камикадзе и артиллерию. В последней атаке противник потерял до 40 человек личного состава.

Напомним, 26 апреля начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат Вооруженных сил Украины. Российские войска вернули под контроль последний населенный пункт - село Горналь.

По словам Путина, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

*Запрещенная в РФ террористическая организация