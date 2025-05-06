СМИ: Литва и Латвия запретили пролет самолета Вучича в Москву на День Победы

Власти Литвы и Латвии запретили перелет сербского самолета в Москву, в котором должен был находиться президент Сербии Александр Вучич, сообщают "Вечерние новости" со ссылкой на источник.

По данным издания полеты сербского самолета запретили из-за "политической чувствительности к цели полета". Так, страны Прибалтики пытаются помешать Вувичу принять участие в юбилейной 80-й годовщине Победы.

Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. Владимир Зеленский предупредил, что Киев не может гарантировать безопасное пребывание в эти дни в Москве мировых лидеров, которые собрались быть на Красной площади 9 мая.

При этом, украинские беспилотники вряд ли будут атаковать Москву в День Победы, хотя последние дни попытки ударов по столичному региону нарастали. Washington Post со ссылкой на источники в Киеве пишет, что украинские власти считают, что такие попытки 9 мая были бы бесполезны, поскольку Москву будут тщательно охранять и прикрывать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона на праздничные дни объявит перемирие. Украинская сторона об аналогичном режиме не объявляла. В МИДе РФ сообщили, что трехдневное перемирие вступит в силу в полночь с 7 на 8 мая.