06 Мая 2025
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Минфин РФ потратит 447 миллиардов из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году

Минфин РФ потратит 447 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличивать расходы сверх роста ненефтегазовых доходов, сообщают РИА Новости со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

По его словам, увеличение дефицита бюджета не связано с новыми какими-то заимствованиями, а связано с сокращением объема нефтегазовых доходов.

"Разница в уменьшении доходной базы бюджета за счет сокращения нефтегазовой части доходной части бюджета и, соответственно, непополнения Фонда национального благосостояния. Если вы помните, Фонд национального благосостояния должен был потом пополниться, то сейчас мы не только не пополним ФНБ, а даже по тем прогнозным расчетам залезем на него на 447 миллиардов рублей", - приводит издание слова Силуанова.

Объем ФНБ на 1 января составил 11,88 триллиона рублей. За первые три месяца сумма была увеличена на более 200 млрд руб.

"В целом по году рассчитываем на то, что, исходя из прогнозных данных Минэкономики, которые мы приняли за базу в уточнении федерального бюджета, используем средства ФНБ на 447 миллиардов рублей. Никаких дополнительных объемов заимствований или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов не предполагается. А значит не увеличивается и объем заимствований на рынке", - отметил он.

Министр уточнил, что объем расходов бюджета РФ в 2025 году составит 42,298 триллиона рублей.

Правительство РФ ранее одобрило законопроект, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Приоритеты бюджета также сохраняются, включая соцподдержку граждан и финансовое обеспечение обороны и безопасности страны.

Дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей; при этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей.

Теги: ФНБ, дефицит бюджета, Минфин РФ


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