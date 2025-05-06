Украинские беспилотники вряд ли будут атаковать Москву в День Победы - WP

Украинские беспилотники вряд ли будут атаковать Москву в День Победы, хотя последние дни попытки ударов по столичному региону нарастали. Washington Post со ссылкой на источники в Киеве пишет, что украинские власти считают, что такие попытки 9 мая были бы бесполезны, поскольку Москву будут тщательно охранять и прикрывать.

"Как вы видите, они переместили все российские системы ПВО для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не будет успешной", — цитирует WP анонимного источника в Киеве. Этот же инсайдер не исключил, что украинские атаки будут направлены на другие регионы РФ.

Другой представитель министерства обороны Украины добавил, что нападение во время мероприятий на Красной площади, на которой собираются присутствовать китайские, индийские и даже европейские официальные лица, может привести к российскому ответу и разозлить Вашингтон. Чиновник назвал предположения о том, что Украина планирует нападение, "шумихой".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона на праздничные дни объявит перемирие. Украинская сторона об аналогичном режиме не объявляла. В МИДе РФ сообщили, что трехдневное перемирие вступит в силу в полночь с 7 на 8 мая.