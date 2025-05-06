Путин и Си проведут неформальные переговоры 8 мая

Лидеры России и Китая проведут переговоры в Москве 8 мая. Председатель КНР приедет на День Победы, но также у него запланировано не формальное, "за чаем" общение с президентом РФ, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Среди тем, которые будут обсуждаться – двусторонние отношения. И, как пример частных тем – строительство газопровода "Сила Сибири-2", который буксовал, но с началом торговой войны Трампа снова приобрел для Пекина актуальность.

Ожидается также, что главы государств примут два совместных заявления и пообщаются с журналистами.