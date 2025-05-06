Фридрих Мерц второй раз за день попытается избраться канцлером Германии

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сегодня же попробует второй раз избраться канцлером Германии – в первом туре ему не хватило шести голосов. После голосования лидеры коалиции в Бундестаге объявили, что сейчас проведут консультации и будут готовы провести второй тур.

В коалицию входит, помимо ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии, но также для проведения этого решения коалиции понадобились "Зеленые" и "Левые". При этом представители "Альтернативы для Германии", которые являются оппозиционерами большинству, призвали к проведению новых выборов, поскольку коалиция не смогла провести в канцлеры своего представителя.

Проведение второго тура выборов канцлера в один день с первым действительно является нарушением процедуры. Его должно одобрить две трети депутатов Бундестага – для этого коалиции и понадобились голоса "Зеленых" и "Левых".