Shaman и Мизулина нагрянут в Minecraft

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и его девушка, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина проведут прямой эфир… в компьютерной игре Minecraft. Мероприятие станет частью проекта "Аллея героев".

"Мы будем комментировать праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы, на котором выступят виртуальные аватары легендарных исполнителей военных песен: Булата Окуджавы, Муслима Магомаева, Анны Герман и многих других", - написал певец в своём telegram-канале.

Мероприятие состоится в 14.00 8 мая.