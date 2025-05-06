20 спортобъектов на 1,5 миллиарда рублей построят и отремонтируют в этом году в Вологодской области

Более 20 спортивных объектов будут построены и реконструированы в этом году в Вологодской области. По данным губернатора Георгия Филимонова, на эти цели бюджет направил более 1,5 млрд руб.

Будут построены четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса: в Череповце, Семёнково, Кадникове и Вожеге. Комплексы открытого типа появятся в селах Миньково и Липин Бор. Лыжероллерные трассы после реконструкции начнут работать в Кириллове, Вожеге, в Центре лыжного спорта и отдыха "Карпово" и в Сокольском округе. Капитально отремонтируют Дворец бокса "Олимп" в Череповце и бассейн "Виктория" в поселке Кадуй. В Соколе установят площадку для сдачи ГТО. В столице региона введут в эксплуатацию футбольный манеж и плавательный бассейн, а также "умную" спортплощадку.

Завершится в этом году капитальный ремонт ФОКа "Олимп" в Вологодском округе — уже отремонтированы кровля, фасад, большой спортивный зал, бассейн, раздевалки, душевые, тренажёрный зал, фойе и жилые помещения.

В этом году начнется строительство нового ФОКа в Тарноге, работы обещают закончить к осени следующего года; кроме того, стартует реконструкция стадиона в поселке Сазоново Чагодощенского округа.

"Формируем современную, доступную и удобную среду для занятий физкультурой и спортом в каждом муниципалитете. Задача — сделать спорт ближе и доступнее для всех вологжан, независимо от возраста и места проживания. Модернизация спортивной инфраструктуры — одно из ключевых направлений "Стратегии 2.0". Инвестируем в здоровье, силу духа и активный образ жизни наших земляков. Создаём крепкий спортивный фундамент для активной, здоровой и сильной Вологодчины", - заявил глава региона.