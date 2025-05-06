06 Мая 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Возвращение из забвения: сериал о советском военачальнике Иване Рослом выходит на экраны

6 мая в екатеринбургском креативном кластере "Домна" состоялся премьерный показ первых двух серий нового сериала "Рослый" (16+).

Военно-историческая драма, которую представили "Ростелеком" и платформа Wink, не просто повествует о событиях прошлого, но и возвращает из забвения имя одного из талантливых командиров Красной Армии – генерала Ивана Рослого, чей вклад в Победу до сих пор известен далеко не всем. В преддверии показа о малоизвестных страницах биографии генерала присутствующим, среди которых были юнармейцы, рассказал историк и публицист Андрей Ермоленко.

Во время советско-финской войны 1939-1940 гг. именно подразделение Рослого сумело прорвать линию Маннергейма, что стало важнейшим этапом будущей победы. Рослый планировал прорыв в одном из крупнейших дотов-миллионников (так их называли из-за высокой стоимости строительства — более 1 млн финских марок), прорвать оборону удалось благодаря необычному использованию танков, к которым прикрепляли бронесани – стальной короб с бойцами, которые в определенный момент могли поддержать наступление.

(2025)|Фото: Накануне.RU

За это Рослый получил звание героя СССР и стал единственным из командиров полков, выступавшим на совещании при ЦК ВКП(б) начальствующего состава РККА 14-17 апреля 1940 года по сбору опыта боевых действий против Финляндии. На совещании военачальников у Сталина речь зашла и о том, что во время прорыва линии Маннергейма пехота не по уставу слишком близко находилась к линии огня – тем самым Рослый пошел на большой риск. Впрочем, прежние "уставные" тактики не приносили успеха и в таких атаках уже гибло много людей.

"Вы достигли результата, нарушив устав, хотя могли потерпеть поражение, не нарушая устав. Это значит, что нам пора устав менять", – сказал на это Сталин.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Рослый прошел всю Великую Отечественную войну, выводил из окружения тысячи солдат, а войска генерала разбили армию фон Клейста на Кавказе, сорвав планы фашистов. О попытках захвата немцами Северного Кавказа известно гораздо меньше, чем о боевых действиях на других направлениях, но оно тоже было жизненно важно, ведь немецкая армия рвалась к нефтяным месторождениям Азербайджана, а затем планировала выйти в Иран, через который нам шла большая часть поставок техники по ленд-лизу.

(2025)|Фото: Накануне.RU

В итоге немцам не удалось захватить нефтяные месторождения, и планы фон Клейста, профессионала танковых сражений, не были реализованы в том числе потому, что Рослый разгадал танковую тактику немецких командиров. В учебники военного искусства вошел "Мешок Рослого" – способ окружения и контратаки наступающих частей противника.

Дойдя до Берлина, Рослый участвовал в штурме канцелярии Гитлера, а потом командовал полком на Параде Победы в Москве.

"Это человек, олицетворяющий собой типичный характер офицера Красной Армии, Советской Армии. Он делал свою работу, и делал ее хорошо", – так охарактеризовал историк Андрей Ермоленко личность Ивана Рослого.

(2025)|Фото: Накануне.RU

В екатеринбургском филиале "Ростелекома" отмечают, что сериал "Рослый" – это не просто кино, это и вклад в сохранение памяти, необходимый для того, чтобы героические подвиги прошлого оставались живыми и близкими современным зрителям.

Все эпизоды сериала "Рослый", который охватывает два десятилетия жизни "самого везучего генерала", уже доступны в онлайн-кинотеатре Wink.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Иван Рослый, генерал, сериал


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