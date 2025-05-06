СК: Один из напавших на полицейских в Махачкале ликвидирован, второй ранен

Один из двух напавших на сотрудников ДПС в Махачкале был ликвидирован, второй ранен. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Уточняется, что нападавших было двое (изначально сообщалось, что их было четверо).

"В ходе задержания один из нападавших был ликвидирован, другой ранен", - говорится в сообщении в Telegram-канале СКР.

5 мая в Махачкале произошла перестрелка на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель открыл по ним огонь. По данным МВД, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, был введен план "Перехват". Двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. В минздраве республики сообщали, что пострадали семь человек, среди них - гражданские.