06 Мая 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Мария Шукшина: Воспитанием подрастающего поколения никто не занимаемся

Несмотря на все разговоры и указы президента о воспитании детей и молодежи в духе традиционных ценностей, все ограничивается проведением пустых мероприятий для отчетов. Воспитанием подрастающего поколения власти не занимаются. На словах все говорится правильно, только за этим ничего не следует. Об этом рассказала заслуженная артистка России Мария Шукшина на канале "Эмпатия Манучи".
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"Кто-то этим занимается? Все только артикулируют, декларируют. И мероприятия бесконечные. И отчеты для галочки. Вот что происходит. Профанация, формализм. Надел кокошник, прошел вприсядку, гармонь раскрыл - это все на "мероприятиях духовно-нравственных" происходит. Главное – соответствовать внешним признакам. Мы идем по внешним формам, а не по содержанию. Вот это самое страшное. Результаты будут чудовищные", - говорит Шукшина.

Она отмечает, что всем руководят "эффективные менеджеры", которые сидят на финансовых потоках. А образованием и воспитанием никто не занимается. Так, например, в театрах есть госзадание собрать определенную сумму денег. Об этом рассказал актрисе директор одного театра. Тематика же не важна.

"У них задача - сделать кассу. А что нужно потребителю, воспитанному за эти 35 лет? Хлеба и зрелищ. На патриотическое произведение не пойдут - скучно. А скидок нет. Значит, плевать кого воспитывать?.. Сергею Эйзенштейну давали задание и тему. А тему ему дал Сталин. И тема эта - святой Александр Невский. Это постановление от 9 мая 1937 года. Через год, в 1938 году, выходит на экраны "Александр Невский" Эйзенштейна. Тема!" - подчеркнула Шукшина.

Она напомнила высказывание Сталина о том, что культура является частью господствующей в обществе идеологии, поэтому имеет классовый характер и всегда используются для защиты интересов господствующего класса. Сегодня государству диктуют правила торгаши. Отсюда все беды.

Теги: мария шукшина, образование, воспитание


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