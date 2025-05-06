06 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Только 36% россиян летом поедут в отпуск

67% россиян, которые собираются поехать в отпуск этим летом, будут путешествовать по своей стране. Самое популярное направление – морские курорты, их выбрал каждый второй респондент, пишет Forbes со ссылкой на данные исследования сервиса "Купер" и холдинга Rambler&Co.

В целом летом будут отдыхать только 36% участников опроса. Еще 16% пока не определились, они примут решение об отпуске ближе к сезону.

Кроме морских курортов популярностью пользуется отпуск в мегаполисах: Санкт-Петербурге, Казани, Москве. Еще одно популярное направление горы, в том числе Алтай, Кавказ, Урал. 13% будут отдыхать на даче, 6% отправятся в речные круизы.

Больше половины опрошенных (57%) самостоятельно планируют путешествия, только 17% покупают готовые туры с продуманным наполнением, 14% вообще выбирают спонтанный отдых без особо плана и бронирований.

Теги: отпуск, туризм, опрос


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