06 Мая 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Фальков обозначил главные изменения в системе высшего образования

Глава Минобрнауки Валерий Фальков обозначил ключевые изменения в системе высшего образования. В ходе экспертной сессии, проведенной в Научно-технологическом университете "Сириус", он перечислил следующие:
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• подготовка полноценных специалистов "в один такт" (это можно понять как отказ от бакалавриата и магистратуры, хотя ранее власти сами заявляли, что будет общее и специализированное высшее образование);

• магистратура будет сосредоточена в вузах, где для этого есть кадры и учебно-материальная база, она будет делиться на три типа: профессиональную, управленческую и исследовательскую (что не совсем согласуется с первым пунктом);

• срок получения образования будет разным - от 4 до 6 лет, для большинства специальностей – 5 лет;

• государственные образовательные стандарты будут обновлены с учетом увеличения практической подготовки и возможность подстраивать образование на старших курсах под потребности рынка труда;

• платное обучение в вузах будет нацелено на решение задач государства;

• Минобрнауки разработает новый перечень специальностей.

Все эти пункты ранее частично упоминались, причем они постоянно уточняются, что говорит об отсутствии единого четкого понимания властями будущей системы образования. В том числе, что делать с платниками, которых огромное количество и в которых заинтересованы сами вузы, вынужденные зарабатывать как коммерческие предприятия. Власти пытаются как-то совместить рыночную логику "любой каприз за ваши деньги" с потребностями страны. При этом, согласно опросу Telegram-канала "Наука и университеты", почти 70% россиян против. Поддерживают инициативу только 20%. Отмечается, что обеспеченность кадрами не решить за счет сокращения платников. Однако их столько, что само образование стало коммерческой услугой, что отрицательно сказывается на уровне образования. Как все это разрешить, непонятно.

Член-корреспондент РАН Алексей Савватеев говорит, что он лично встречался с Фальковым и увидел понимание наверху многих проблем высшего образования, но одновременно непонимание того, как их решать. Например, до властей уже дошло, что подушевое финансирование в образовании, которое материально заинтересовывает учебное заведение держаться за каждого студента, ненормально и даже губительно. Но чем заменить эту систему, власти не знают.

Предполагается, что новая модель высшего образования заработает в 2027 году

Теги: фальков, высшее образование


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