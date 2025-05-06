Закупку трамваев в Екатеринбург, приостановленную ФАС, возобновят в ближайшее время

Конкурс на закупку 15 трехсекционных трамваев в Екатеринбург возобновят в течение двух рабочих недель. Ранее из-за жалобы "Уралтрансмаш" ФАС пришлось приостановить аукцион на сумму в 2 млрд 697 млн 934 тыс. 999 рублей.

"В течение двух рабочих недель конкурс на закупку для Екатеринбурга 15 трамваев, отсроченный вредительской жалобой, будет объявлен вновь", - сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Информацию о возобновлении торгов в скором времени подтвердили Накануне.RU и в пресс-службе мэрии.

Напомним, представители завода утверждают, что цена была необоснованно завышена, а документация составлена с нарушениями прав и интересов потенциальных участников в угоду победителю аукциона - ООО "ПК "Транспортные системы". Из-за жалобы в ФАС существовала вероятность, что закупка нового транспорта задержится на 2 месяца.

Как ранее сообщал глава города Алексей Орлов, трамваи должны поставить с июля по сентябрь. Вместимость каждого составит более 150 человек, что особенно актуально для Академического района, куда и хотят пустит новый транспорт.