На заводе в Каменске-Уральском тушат крупный пожар

Во вторник на заводе в Каменске-Уральском произошел крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 6 мая на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании на улице Лермонтова. На территории промышленной площадки горит кровля цеха по производству металлического порошка.

Площадь пожара составляет 1 тысячу 250 квадратных метров. Еще до прибытия огнеборцев на улицу самостоятельно эвакуировались восемь человек.

Информации о пострадавших пока не поступало. Как уточнили в МЧС, на данную минуту возгорание удалось локализовать.

По данным СМИ, пожар произошел на заводе по обработке цветных металлов.