06 Мая 2025
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80-летие Победы Оренбургская область
Фото: t.me/pool_56

Более 40 тысяч оренбуржцев приняли участие в традиционном танцевальном празднике «Вальс Победы»

Во всех муниципалитетах Оренбургской области 6 мая прошел традиционный танцевальный праздник под открытым небом «Вальс Победы».

На центральной площадке парка «Салют, Победа!» 650 пар кружились "в вихре танца". Более 2 тысяч вокалистов Оренбургской филармонии и воспитанников хора оренбургского педагогического колледжа приняли участие. А также ветераны специальной военной операции Серик Еркибаев и Евгений Илюхин.

Участников красочного мероприятия в честь Великой Победы приветствовал врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

"Совсем скоро мы будем праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Все эти годы мы бережно храним память о подвиге поколения победителей. И ваша задача – знать историю, в том числе по воспоминаниям ваших родных, изучать архивные документы. Разговаривать с участниками тех военных событий – у вас есть такая возможность, и это дорогого стоит. Чтить память предков и учиться у них храбрости, смелости, отваге", – сказал Евгений Солнцев.

Артисты и просто гости мероприятия пели песни военных лет «Священная война», «До свидания, города и хаты», «День победы» и многие другие. А пары кружились в майском вальсе.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

В ходе мероприятия почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания, состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

(2025)|Фото: t.me/pool_56

В Оренбуржье всего в областном танцевальном празднике «Вальс Победы» приняли участие около 40 000 человек. Это воспитанники детских садов, школьники, студенты колледжей, техникумов и вузов, курсанты Оренбургского президентского кадетского училища, Оренбургской кадетской школы-интерната им. И.И. Неплюева, семьи с детьми, представители общественных и ветеранских организаций. 

(2025)|Фото: t.me/pool_56

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Напомним, мероприятие впервые прошло в мае 2015 года, затем стало традиционным в регионе, получив широкий отклик среди оренбужцев.

Теги: евгений солнцев, вальс победы, день победы, традиционное мероприятие


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