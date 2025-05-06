В этом году на тюменские улицы впервые с 2022 года вернется "Бессмертный полк"

В этом году на тюменские улицы впервые с 2022 года вернется "Бессмертный полк". Об этом в соцсетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

"По разным причинам не все смогут выйти на улицу с портретами своих героев-победителей, но у каждого есть возможность поучаствовать в акции. К живому формату проведения "Бессмертного полка" добавляется онлайн-версия. Для участников организаторы предусмотрели возможность отреставрировать фотографии и поделиться историей своего деда или прадеда в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Сегодня последний день, когда на специальном сайте 2025.polkrf.ru можно подать заявку на участие героя вашей семьи в онлайн-шествии. Демонстрация пройдет на этом же ресурсе 9 мая.

По данным Информационного центра Правительства Тюменской области, бойцы 40-го гвардейского инженерно-саперного полка, в котором служат тюменцы, проводят в школах ДНР "Уроки мужества". Военнослужащие в преддверии празднования 80-летия Победы рассказывают школьникам о подвигах своих прадедов, которые защищали Родину от фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, сегодня в Ялуторовске открылась историческая выставка "Время Героев. Победа". Экспозиция охватывает более 200 лет военной истории России — от 1812 года до наших дней, включая события специальной военной операции.

В залах музея представлены подлинные артефакты, документы, фотографии и произведения искусства, рассказывающие о героизме и мужестве защитников Отечества. Выставка будет открыта до 1 декабря 2025 года. Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева проведет интерактивные мероприятия в День Победы.

Сотрудники учреждения организуют праздничные события на Площади 400-летия Тюмени 9 Мая. 12.00 — "Лепка из воздушного пластилина": создание атрибутов военного времени, 12.00 — викторина с призами "Наша Великая Победа!", 14.00 — "Цветы героям": создание гвоздики и розы из салфеток, 15.00 — "Алое пламя Победы": создание гвоздики в технике оригами. Участие бесплатное.

Также 13 мая в Тюменскую область прибудет ретропоезд "Эшелон Победы". Проект организован Свердловской железной дорогой к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ретропоезде представлен уникальный подвижной состав, который был в эксплуатации в военное время и послевоенный период.

К юбилею Победы работники СвЖД воссоздали одну из бронеплатформ легендарного бронепоезда "Свердловский железнодорожник". Также специалисты отреставрировали медицинский вагон. В годы войны он входил в состав военно-санитарных поездов, которые предназначались для эвакуации тяжелораненых бойцов в тыловые госпитали.

Во главе "Эшелона Победы" — раритетные паровозы ЛВ "Лебедянка" и П-36 "Генерал". Опубликован график курсирования эшелона в Тюменской области. 13 мая поезд прибудет в Тюмень - с 12.3 до 16.30. 14 мая - в Ишим и пробудет там с 10.10 до 12.30, 16 мая поезд Победы приедет в Тобольск - с 10.00 до 13.00.