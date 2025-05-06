Baza: Почти все село в Брянской области сгорело после атак беспилотников ВСУ

Село в Брянской области практически полностью сгорело после атак украинских беспилотников, пишет Baza.

Речь идет о населенном пункте Кирилловка в Климовском районе. 3 мая губернатор региона Александр Богомаз сообщал об обстреле села. По его данным, БПЛА сбросили на село взрывные устройства, в результате сгорело шесть домов.

Местные жители рассказали, что огонь в итоге распространился по населенному пункту, сгорело уже 10 домов, повреждены еще около 25, сообщил телеграм-канал. Тушить пожары людям приходится самостоятельно — из-за опасности с воздуха пожарные не могут добраться до горящих домов. Жители утверждают, что через несколько дней село может просто перестать существовать.

Отмечается, что последние дни ВСУ атакуют села в Климовском районе особенно активно. В конце апреля сообщалось, что средства ПВО уничтожили 102 беспилотника над территорией Брянской области. В результате атаки ВСУ в Брянске погиб мирный житель. Еще одна жительница получила ранения.