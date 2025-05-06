Семьям погибших дагестанских полицейских выплатят по миллиону рублей

В Дагестане семьям погибших накануне сотрудников полиции выплатят по 1 млн руб., сообщил глава региона Сергей Меликов.

"Погибли два совсем молодых парня. Наш долг перед ними – продолжить борьбу с теми, кто пытается помешать мирному будущему Дагестана. Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, будет оказана помощь в размере до 500 тыс. рублей. Средства будут выделены из регионального социального фонда "Все вместе", - сообщил Меликов.

Накануне несколько мужчин открыли огонь по полицейскому патрулю. Погибли три сотрудника МВД, еще трое получили ранения. Также ранения получили трое гражданских лиц.