Фридрих Мерц не смог стать канцлером Германии

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц не смог стать канцлером ФРГ в первом туре выборов, набрав 310 голосов из необходимых 316.

В истории страны это первый случай, когда кандидат в канцлеры потерпел неудачу, хотя коалиция, вроде бы, была составлена и его кандидатура – одобрена.

Бундестаг теперь должен в течение двух недель все же скоординироваться и избрать коалиционного лидера.

Избрание Мерца казалось техническим вопросом. В начале апреля он объявил о формировании коалиции с Социал-демократической партией Германии (СПДГ). Центристская коалиция была сформирована таким образом, что праворадикальная партия "Альтернатива для Германии", вышедшая в лидеры по популярности в стране, осталась "за бортом".