Суд запретил свердловскому МинЖКХ и новому мусорному оператору заключать договор

Несмотря на победу в торгах, ООО "ЭкоПарк" не сможет в ближайшее время стать мусорным оператором в Западной зоне Свердловской области. Арбитражный суд наложил обеспечительные меры, согласно которым областное министерство энергетики и ЖКХ не может заключить договор с "ЭкоПарк", пока идет судебное разбирательство.

Согласно информации из картотеки суда, иск подал другой участник торгов - ООО "Экотехпром", оставшийся недовольным выбором нового регоператора. В своем иске представители компании потребовали от министерства признать торги недействительными, а суд, пока этот вопрос будет решаться, наложить обеспечительные меры, чтобы договор между "ЭкоПарк" и областным МинЖКХ не был заключен раньше.

"Обеспечительные меры допускаются, если принятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения значительного ущерба заявителю. Как указывает заявитель, непринятие обеспечительных мер сделает невозможным исполнении судебного акта в случае удовлетворения требований истца, поскольку к моменту вступления решения суда ответчик заключит с ООО "ЭкоПарк" соглашение сроком действия 10 лет, а победитель приступит к его исполнению. Исходя из обеспечения баланса интересов сторон, суд считает необходимым удовлетворить заявление по принятию обеспечительных мер", - говорится в определении суда.

Там также указано, что другие стороны, считающие, что их права и интересы нарушены этими мерами, могут обратиться в суд с ходатайством об их отмене. На данный момент такой документ в суде не зарегистрирован.

Напомним, что со старта мусорной реформы в 2019 году, в АПО-2 работала компания "ТБО Экосервис", однако в мае 2024 года у нее начались проблемы со своевременным вывозом ТКО. Регулярный вывоз отходов был нарушен на территории Первоуральска, Новоуральска, Полевского, Ревды, Верхнего Тагила, Кировграда и Невьянска. Города оказались завалены отходами из-за того, что "ТБО Экосервис" не смог договориться с транспортными подрядчиками. В арбитражный суд поступили десятки исков перевозчиков к регоператору на сумму более 400 млн рублей. Итогом мусорного коллапса стало лишение "ТБО Экосервис" статуса регионального оператора и уход с рынка.

В это же время КРСУ зарегистрировала юрлицо - ООО "ЭкоПарк", и получила необходимую лицензию на работу с широким перечнем отходов. Подробнее о компании и целях ее создания мы писали ранее.