В Березниках водитель сбил мужчину и женщину прямо на пешеходном переходе

В Березниках водитель сбил мужчину и женщину прямо на пешеходном переходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел 5 мая, в 16.30. Автомобиль "Санг Йонг", которым управлял мужчина 1965 года рождения, в районе дома №39 на ул. Мира на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину 1998 года рождения и женщину 1964 года рождения, после чего скрылся с места ДТП.

Пострадавшие пешеходы доставлены в больницу.

Полицейские установили водителя в кратчайшие сроки. Он был задержан. В отношении него составлены административные материалы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным минздрава, мужчина после травмпункта лечится амбулаторно, женщина была госпитализирована. Сейчас она в состоянии средней степени тяжести.