06 Мая 2025
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Здравоохранение Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур открыл в ТОКБ высокотехнологичный офтальмологический референсный центр

Губернатор Томской области Владимир Мазур сегодня открыл офтальмологический референсный центр в Томской областной клинической больнице. 

Это передовое медицинское учреждение оснащено высокотехнологичным специальным оборудованием: автоматическими проекторами, тонометрами, авторефрактометрами и офтальмологическими лазерами.  Также здесь имеется глазной томограф, оборудование для операций, специализированный УЗИ-аппарат. Наличие такой современной аппаратуры позволяет врачам осуществлять высокотехнологичную диагностику и лечение самых различных заболеваний глаз.

«Мы оснастили этот центр высокотехнологичным оборудованием экспертного класса. Наш Сибирский государственный медицинский университет ведет подготовку врачей-офтальмологов на высоком уровне. Таким образом, у нас есть всё, чтобы жители региона могли пройти качественную диагностику глазных заболеваний и их своевременное лечение», — сказал Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор напомнил - решение о создании такого центра в регионе было принято два года назад. В 2024 году из областного бюджета на финансирование закупки оборудования для центра направили 40,8 млн рублей. Также новое оборудование приобретено и по региональному проекту «Борьба с сахарным диабетом», в том числе, аппараты для лазерной операционной. Уже осенью в центр планируют поставить еще одну партию высокотехнологичной медаппаратуры на сумму почти в 28 млн рублей.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Заведующий центром Сергей Маликов сообщил главе региона, что центр сможет осуществлять прием пациентов с различными заболеваниями глаз, придаточного аппарата и орбиты, а также выдавать направления на специализированное лечение.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«На сегодняшний день в центре есть все необходимое оборудование, которое позволяет полностью провести диагностику пациентов с различными патологиями органов зрения, проводить сложные операции на глазном яблоке пациентам с глаукомой и катарактой», — сказал Сергей Маликов.

Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров добавил, что центр также станет платформой для обучения медицинских специалистов, внедрения инновационных технологий и повышения качества профилактики глазных болезней.

Теги: владимир мазур, офтальмологический центр, болезни глаз, врачи, томская областная клиническая больница


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