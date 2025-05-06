Владимир Мазур открыл в ТОКБ высокотехнологичный офтальмологический референсный центр

Губернатор Томской области Владимир Мазур сегодня открыл офтальмологический референсный центр в Томской областной клинической больнице.

Это передовое медицинское учреждение оснащено высокотехнологичным специальным оборудованием: автоматическими проекторами, тонометрами, авторефрактометрами и офтальмологическими лазерами. Также здесь имеется глазной томограф, оборудование для операций, специализированный УЗИ-аппарат. Наличие такой современной аппаратуры позволяет врачам осуществлять высокотехнологичную диагностику и лечение самых различных заболеваний глаз.

«Мы оснастили этот центр высокотехнологичным оборудованием экспертного класса. Наш Сибирский государственный медицинский университет ведет подготовку врачей-офтальмологов на высоком уровне. Таким образом, у нас есть всё, чтобы жители региона могли пройти качественную диагностику глазных заболеваний и их своевременное лечение», — сказал Владимир Мазур.

Губернатор напомнил - решение о создании такого центра в регионе было принято два года назад. В 2024 году из областного бюджета на финансирование закупки оборудования для центра направили 40,8 млн рублей. Также новое оборудование приобретено и по региональному проекту «Борьба с сахарным диабетом», в том числе, аппараты для лазерной операционной. Уже осенью в центр планируют поставить еще одну партию высокотехнологичной медаппаратуры на сумму почти в 28 млн рублей.

Заведующий центром Сергей Маликов сообщил главе региона, что центр сможет осуществлять прием пациентов с различными заболеваниями глаз, придаточного аппарата и орбиты, а также выдавать направления на специализированное лечение.

«На сегодняшний день в центре есть все необходимое оборудование, которое позволяет полностью провести диагностику пациентов с различными патологиями органов зрения, проводить сложные операции на глазном яблоке пациентам с глаукомой и катарактой», — сказал Сергей Маликов.

Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров добавил, что центр также станет платформой для обучения медицинских специалистов, внедрения инновационных технологий и повышения качества профилактики глазных болезней.