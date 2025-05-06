В Тобольске назначили военного комиссара

В Тобольске назначили военного комиссара. Им стал участник специальной военной операции Юрий Золотарев, сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Хочу особо отметить, что Юрий Александрович – участник специальной военной операции, с первых дней мобилизации находился в рядах Вооруженных Сил РФ. Он – офицер запаса, призванный для защиты нашей Родины. Более двух лет Юрий Александрович провел на СВО в должности начальник штаба, принимал активное участие в освобождении Авдеевки и Донецкой Народной Республики. Награжден государственными и ведомственными наградами", - заявил Вагин.

Сегодня состоялась рабочая встреча, на которой Юрия Золотарева представил заместитель военного комиссара Тюменской области Сергей Вакатов. Глава города обсудил с ним вопросы совместной работы, патриотического воспитания молодежи, призыва и отбора кандидатов для службы по контракту.