В Екатеринбурге 22-летний велосипедист погиб под колесами иномарки

В Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погиб 22-летний велосипедист. Как сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области, велосипедист пренебрег правилами дорожного движения, что и привело к трагедии.

Авария произошла 6 мая около 02.15 на проспекте Космонавтов. По предварительной информации, 24-летний водитель "Opel Astra" допустил наезд на велосипедиста, который в нарушение правил, пересекал проезжую часть на транспорте вне установленного места. Водитель хоть и затормозил, но избежать столкновения не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Участников дорожного движения также просят строго соблюдать правила безопасного поведения на дороге, нарушение которых может привести в травмам или, как в данном случае, к смерти.