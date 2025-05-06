Алекперов вышел из холдинга "Экто"

Сын экс-главы "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф перестал быть учредителем холдинга "Экто", активы которого оценивают в 62 млрд руб.

Доля Алекперова перешла личному фонду ЮВС. По мнению юристов, смена структуры владения может снизить риски санкций, позволит получать налоговые льготы и обеспечит гибкость в управлении, пишет "Ъ".

В январе 2025 г. стало известно, что Юсуф Алекперов уйдёт из совета директоров "Спартака". Вагит Алекперов по итогам 2024 г. вошёл в топ-3 рейтинга российских богачей, увеличивших своё состояние. За год он разбогател на $2,59 млрд (капитал вырос до $27,2 млрд). В глобальном списке он оказался на 71-ом месте.