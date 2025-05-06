Руководители города Калуги поздравили ветеранов

Накануне празднования Дня Победы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов и депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов поздравили ветеранов, тружеников, тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей, ветеранов локальных конфликтов и участников специальной военной операции.

«Совместно с благотворительным фондом «Ташир» и компанией «Галантус» организовали торжественный приём. Поздравили ветеранов с наступающим праздником, в теплой обстановке пообщались за чашкой чая, вспомнили о подвигах фронтовиков, минутой молчания почтили память героев, павших за нашу Родину, а творческие коллективы подарили всем присутствующим хорошее настроение. Искренне желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, мира и добра. Низкий поклон вам за бессмертный подвиг!», – прокомментировал Юрий Моисеев.