Почти половина россиян считает, что школьная программа перегружена

45% россиян считают, что школьная программа сейчас перегружена, это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, на который ссылается РИА Новости.

При этом всего 9% участников опроса могут назвать высоким уровень подготовки выпускников школ к предстоящей трудовой деятельности.

Депутаты Госдумы еще в прошлом году выяснили, что учебная нагрузка старшеклассников сегодня на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы. "Это проблема, которая стала для всех очевидной. Ребенка надо беречь и сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах. Приходят изможденные домой, это сказывается на состоянии, ничего хорошего не дает", - заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Также отмечалось, что за школьные годы более 50% детей приобретают заболевания глаз, опорно-двигательного аппарата и ЖКТ. При этом парламентарии отметили, что во многих школах игнорируются и рекомендации по объему домашней работы – она не должна превышать 30% от классной.