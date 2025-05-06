Пентагон сообщил о втором успешном испытании гиперзвукового аппарата Talon-A

В США проведено второе успешное испытание многоразового гиперзвукового летательного аппарата Talon-A. В Пентагоне заявили, что испытание прошло в марте этого года, аппарат превысил скорость в 5 Махов (более 6 тыс. км/час).

Разработку ведет частная компания Stratolaunch в интересах оборонного ведомства. Первое испытание проводилось в конце 2024 года.

США много лет отказывались от разработки гиперзвуковых аппаратов: Talon-A – это первая разработка с 1968 года, когда была свернута программа пилотируемого ракетоплана X-15.

Ранее Пентагон заявил, что 25 апреля успешно была испытана гиперзвуковая летная установка с ситемой запуска на холодном газе морского базирования.

Гиперзвуковой аппарат Stratolaunch Talon-A был запущен в воздухе с самолета-носителя Roc, пролетел над Тихим океаном и превысил скорость 5 Махов, прежде чем благополучно приземлился на базе космических войск Ванденберг.

Stratolaunch, калифорнийский аэрокосмический стартап, разработал испытательный аппарат Talon-A. Его первый успешный полет в декабре 2024 года не был публично раскрыт до сих пор. Roc — крупнейший в мире самолет с двойным фюзеляжем — послужил стартовой платформой для гиперзвукового аппарата Talon-A.

В отличие от обычных одноразовых ракет, многоразовый аппарат можно быстро и с меньшими затратами перебрасывать обратно, что ускоряет разработку оружия следующего поколения, которое летит со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, сокращает время реакции противника и позволяет обходить традиционные средства обороны.

Испытание проводится на фоне активизации усилий США по созданию гиперзвукового потенциала и присоединения к России и Китаю в растущей глобальной гонке за освоение этой технологии.