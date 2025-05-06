Участки под крупнейший в УрФО мусорный полигон арестованы

Участки в Сысертском районе, определенные для строительства мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург - Юг", арестованы по инициативе федерального Россельхознадзора. Концессионеру - ООО "Экологические системы" - запрещено продавать, передавать участки, менять собственника или категорию, а без перевода сельхозземель в статус промышленных строительство объекта на них невозможно. Соответствующий документ опубликовали активисты, выступающие против полигона.



Как стало известно, еще в январе 2025 года ООО "Экологические системы" сняло с кадастрового учета земельный участок 66:25:4306002:38 возле деревни Андреевка, разбив его на несколько участков. Активисты уверены, что это могло быть сделано для того, чтобы усложнить работу ведомствам по окончательному решению насчет строительства полигона. Однако Россельхознадзор РФ это не остановило и решение об аресте было принято по каждому участку, все еще имеющему статус сельхозземель.

"На расширенном совещании в федеральном ведомстве было принято решение провести новое качественное обследование земельных участков, рассматриваемых под мусорный полигон и имеющих пока статус земель сельскохозяйственного назначения, срочно зафиксировать имеющиеся нарушения и не дать вывести из оборота земли", - рассказали активисты.

В апреле 2025 года Управление провело выездные обследования и установило зарастание земельных участков разной степени. После этого концессионеру выдали новые предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 25.08.2025 года.

"Росреестром в ЕГРН внесены сведения о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права по этим участкам. Теперь их нельзя продать, передать, поменять собственника, поменять категорию и т.д. Земельные участки законно арестованы, а значит, земли будут сохранены сельскохозяйственными! А значит, не удастся их уничтожить", - отмечают общественники.

Более того, Россельхознадзор направил обращение в Минсельхоз России и к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру, уведомив их о выбытии земель сельскохозяйственного значения в регионе и принятии мер в части компетенции. В случае, если собственник не устранит все нарушения, земли у него будут изъяты.

Строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" оценивается в 25 млрд руб. Концессионером выступает ООО "Экологические системы", подконтрольное близким к свердловскому экс-губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Инициаторы строительства пытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний, а когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку, утвердив изменения в генплан. В феврале 2025 года земли сельхозназначения у деревни Андреевка решили перевести в промышленную зону, несмотря на заявленную в суде позицию Россельхознадзора.