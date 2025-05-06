Глава приграничного поселка в Курской области сначала объявил эвакуацию, а потом передумал

Глава поселка Глушково в Курской области Василий Худяков сначала заявил о необходимости эвакуации жителей, а потом удалил собственный пост во "ВКонтакте", заявив, что зря "сеял панику".

Худяков поздно вечером в понедельник написал: "В связи с усложнившейся обстановкой в посёлке жителям, которые находятся на данный момент там, необходимо временно эвакуироваться". Он отметил, что эвакуацию будут проводить военнослужащие подразделения "Барс".

Спустя несколько часов Худяков пост удалил и написал: "Приношу извинения за излишне эмоциональный и неверный по сути пост, уже его удалил. Ни о какой принудительной эвакуации жителей речи не идёт".

По словам главы поселка, в Глушковском районе сейчас работают добровольцы из отрядов "Барс-Курск" и "Патриот", они "помогают всем ранее вернувшимся жителям выехать из района в более безопасное место".

"Это связано с участившимся в последнее время обстрелами наших сел со стороны Украины. Решение выезжать каждый должен принимать самостоятельно, тем более, что ранее людей уже временно перемещали из Глушково, но некоторые по собственной инициативе вернулись назад", - попытался пояснить свои действия Худяков.

В конце он добавляет: "Еще раз простите за невольно посеянную мной панику. Никакой эвакуации населения не проводится! Ситуация в поселке контролируемая".

Накануне сообщалось, что в Курскую область с территории Украины пытались прорваться отряды ВСУ численностью более 200 человек в сопровождении тяжелой военной техники.