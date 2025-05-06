В жилом доме на Урале в результате хлопка разрушены две квартиры

На Среднем Урале в жилом доме произошел хлопок. Разрушены две квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось сегодня ночью в поселке Буланаш. В пятиэтажке по улице Строителей произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже. В результате оказались повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда.

Из дома были эвакуированы 96 человек, в том числе 30 детей. Самостоятельно на улицу вышли 24 человека. Пострадал 1 взрослый, он госпитализирован.

Сейчас в школе №9 развернут пункт временного размещения для жильцов. После осмотра строительных несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении людей в неповрежденные квартиры.

Свои проверки начали прокуратура и Следственный комитет. По данным прокуратуры, пострадала девушка 1996 года рождения, проживающая в соседней квартире.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь может идти о статье 238 УК РФ "Оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как добавил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, предполагаемой причиной инцидента является хлопок водонагревательного котла, который был установлен в ходе ремонта в одной из квартир.

Ситуацию взял на контроль врио губернатора региона Денис Паслер.