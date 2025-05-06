Медикам-целевикам грозит увеличение штрафов за неотработку

В России на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликована новая версия проекта закона Министерства здравоохранения РФ об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов.

Министерство не отказалось от самой идеи, а предлагаемый штраф за неисполнение обязанности по отработке увеличило до трехкратного размера относительно расходов бюджета на обучение такого специалиста. Документ, если его примут, вступит в силу с 1 января 2026 года.

Согласно документу, те, кто заключил договор о целевом обучении и завершил его, должны будут работать по своей специальности в медицинской организации в интересах заказчика в течение трех лет. А трудоустроиться выпускнику нужно в течение года после окончания обучения. Вместе с этим в проекте документа отмечается, что кабмин имеет право определить, по каким специальностям целевики должны работать после учебы и на протяжении какого времени.

Для обязательной отработки после целевого обучения есть исключение – дальнейшее обучение по медицинским направлениям, если решение об этом было принято в течение года после выпуска. При этом абитуриент должен заключить новый договор о целевом обучении с тем же заказчиком, с которым подписывал предыдущий. Другие исключения определит правительство, как и правила мониторинга трудоустройства выпускников.

Порядок выплаты компенсации, равной трехкратному размеру расходов на целевое обучение, а также ее точную сумму будут определять органы государственной власти субъектов или органы местного самоуправления, сообщают "Ведомости".