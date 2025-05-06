L'Oreal и ряд других европейских компаний зарегистрировали товарные знаки в РФ

Немецкий производитель одежды Hugo Boss зарегистрировал в Роспатенте товарный знак БОСС до 2034 года.

Кроме того, товарные знаки зарегистрировали также компании Puma — до 2034 года, L'Oreal — до 2033 года, Prada — до 2034 года.

Как заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, иностранные компании, регистрируя в РФ торговые знаки, защищают свои права, и эти действия — хороший знак для отечественной экономики. По его словам, компании считают российский рынок перспективным и допускают возможность возвращения.

Остапкович отметил, что это может произойти только после снятия санкций, сообщают "Известия".

Ранее крупнейшие разработчики и производители электронных устройств, компьютеров и компонентов из США Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в России. Кроме того, южнокорейская компания LG Corporation зарегистрировала в России три товарных знака. Речь идет о брендах Let's Go LG, LG Therma V, Smile On! LG.