Закон о локализации такси может заработать в 2026 году

В России сроки по скандальному проекту закона о локализации такси сдвигаются.

Комитет Госдумы по транспорту рассматривает возможность его вступления в силу весной 2026 года, следует из проекта документа. Как заявила исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская, если сроки сдвинут до весны следующего года — это не решение проблемы. По ее словам, две трети отечественных перевозчиков не готовы закупать машины российского производства для обновления парков.

Отмечается, что проблема будет решена, если законопроект будет переработан с учетом рекомендаций представителей бизнеса и экспертного сообщества. Лозинская указала, что речь идет об отказе от балльной системы, выведении самозанятых водителей из-под действия требования о локализации, позволить регионам право вводить или отменять требование о локализации автомобиля такси и обязательно связать введение этого закона в действие с мерами господдержки отрасли, чтобы компенсировать перевозчикам убытки, которые возникнут в результате использования дорогих в содержании авто, сообщают Известия.

Напомним, законопроект о локализации машин, работающих в такси, попросили проверить на соответствие российским антимонопольным законам. С обращением в адрес ФАС выступили представители объединения "Цифровой мир", в котором собраны представители и пользователи транспортных, торговых, медийных, образовательных, кадровых, туристических и других цифровых платформ и агрегаторов услуг и объявлений,