Трамп заявил, что США известно, кто взорвал «Северный поток»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он без расследования может сказать, кто причастен к взрыву газопроводов «Северный поток».

Отвечая на вопрос о том, будет ли глава государства начинать расследование взрыва, Трамп отметил: "Возможно, если бы я спросил определенных людей, я мог бы сказать вам, не тратя кучу денег на расследование".

"Но я думаю, многие знают, кто взорвал. Хотя изначально это был я, потому что я не позволил построить его", – указал лидер США.

Он также отметил, что снижение цен на нефть ставит Вашингтон в выгодное положение для содействия урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что правительство Германии удивлено сообщениями о переговорах с участием США по перезапуску "Северного потока" и не располагает данными об этом. У "Северного потока" нет сертификации, поэтому он не может использоваться. Как писал Bild, сделка Москвы и Вашингтона по запуску — "реальный сценарий". Слухи о сделке по поставкам газа из РФ в Европу циркулируют уже давно.