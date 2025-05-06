Власти США пообещали нелегалам по $1000 за отъезд из страны

В США Министерство внутренней безопасности объявило о запуске программы "самодепортации".

В ее рамках нелегальные мигранты могут получить помощь в отъезде из страны и $1000. По возвращении в свою страну человек должен через приложение CBP Home подтвердить, что он покинул Штаты, после чего ему будут выплачены деньги.

Ожидается, что благодаря приложению CBP Home, расходы Вашингтона на депортацию мигрантов снизятся на 70%: сейчас задержание, арест и выдворение одного мигранта обходятся в $17 тыс. 121.

Люди, которые воспользуются программой самостоятельной депортации, в будущем смогут претендовать на уже законный въезд в США.

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует в течение первого года его пребывания у власти депортировать 1 млн мигрантов, сообщает Forbes.