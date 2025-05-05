В Тобольске водитель наказан за угрозу убить участника спецоперации

В Тобольске 46-летний водитель наказан за то, что угрожал пистолетом участнику специальной военной операции. Так решил суд.

Дело было 10 ноября 2024 г. Водитель вёз домой на автомобиле 24-летнего парня. Во время поездки пассажир сообщил, что служил в специальной военной операции. Водитель стал вести себя агрессивно, выразил неприязненное отношение к бойцам, принимающим участие в военных операциях. После этого старший мужчина приставил к голове младшего травматический пистолет и пригрозил убийством.

Преступление раскрыто благодаря размещенной в сети интернете видеозаписи. Позже водитель возместил пассажиру ущерб в сумме 80 тыс. руб. и извинился. Приговор суда – год и десять месяцев колонии общего режима, сообщает прокуратура Тюменской области.