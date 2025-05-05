В Югре "Бессмертный полк" пройдёт в традиционном формате

В городах и посёлках Югры "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в традиционном формате.

"Такое решение приняли сегодня на Организационном комитете по подготовке к проведению праздничных мероприятий с участием глав муниципалитетов и представителей силовых ведомств", - написал в своём telegram-канале губернатор Югры Руслан Кухарук.

9 и 10 мая семь самолётов с портретами участников Великой Отечественной войны пролетят над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутом, Нижневартовском, Мегионом и Лангепасом.