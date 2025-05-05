И.о. главы Оренбургской области пойдёт на выборы от "Единой России"

И.о. главы Оренбургской области Евгений Солнцев пойдёт на осенние выборы как кандидат от "Единой России".

Решение сегодня принято на заседании президиума регионального политсовета партии, сообщает пресс-служба реготделения "ЕР".

В конце марта 2025 г. тогда ещё губернатор Оренбургской области Денис Пасле получил предложение возглавить Свердловскую область, и принял его. В кресле главы Оренбуржья Паслера сменил в статусе и.о. Солнцев.