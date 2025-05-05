Миноритарным инвесторам Соликамского магниевого завода вернут изъятые акции

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил резонансное решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода у инвесторов, купивших их на Московской бирже. Информацию подтвердил управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов, чья компания в деле завода представляет интересы инвесторов, передает РБК.

Акции изъяли у миноритариев в 2024 году по иску прокуратуры. До этого она же добилась передачи в собственность государства основной части акций, которые были изъяты у основных владельцев.

Дело приобрело резонансный характер, поскольку у законопослушных акционеров, купивших бумаги на бирже, изымали их активы. Против такого решения суда выступали Центральный банк России и Мосбиржа.

"Суд отменил решение первой инстанции. Для тех, кто покупал акции на Мосбирже, акции изымать не будут. Это победа для всего фондового рынка России. Хотелось бы поблагодарить ЦБ РФ и Мосбиржу за их активную позицию в деле защиты прав миноритарных акционеров", - сообщил Обыденнов.