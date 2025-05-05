Уральскую художницу Горшенину оштрафовали за фото с пацифистским плакатом

Уральскую художницу Алису Горшенину оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга, который проанализировал пост подсудимой в социальной сети.

Речь идет о публикации от 24 февраля 2022 года. Текст был опубликован вместе с фотографией художницы с плакатом, на котором были пацифистские надписи. Протокол был составлен после рапорта сотрудника полиции.

Как сообщает "Ъ-Урал", адвокат Алексей Бушмаков настаивал на передаче дела в суд Нижнего Тагила, где и было совершено правонарушение, однако екатеринбургский суд отказал и признал Горшенину виновной по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, назначив административный штраф в размере 45 тыс. рублей.