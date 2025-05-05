В Оренбурге высадят "Тополь Победы"

В столице Оренбургской области посадят "Тополь Победы" – уникальное дерево, которое сохранилось посреди разрушенного Сталинграда.

Дереву сейчас более 90 лет. Специалисты Волгоградского ботанического сада в 2014 г. решили размножить его вегетативно. В 2017 году учёными Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии тополь размножен путем микроклонирования. Ценные саженцы стали высаживать в городах-героях в исторически значимых местах.

Регионы, в которых будет высажен "Тополь Победы" в 2025 г., определяли по лесорастительным и природно-климатическим условиям. Департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу саженцы переданы в Удмуртию, Татарстан, Чувашию, Марий Эл, Мордовию, Нижегородскую, Саратовскую, Ульяновскую, Оренбургскую области и Пермский край. В Оренбурге высадка "Тополя Победы" 7 мая станет частью центрального мероприятия акции "Сад памяти" национального проекта "Экологическое благополучие", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.