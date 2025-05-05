05 Мая 2025
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80-летие Победы Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Во всех учебных заведениях Вологодской области проходят патриотические акции в рамках празднования Дня Победы

Педагоги, студенты, школьники и их родители со всей Вологодской области участвуют в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.

«В честь Дня Победы в школах, колледжах и техникумах региона проведем «Разговоры о важном», торжественные церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации, областные и всероссийские акции, посвященные нашим выдающимся землякам и их подвигам. С малых лет формируем у подрастающего поколения правильные истины и ценности – гордость за свою страну и уважение к ее истории. Это основа для развития активной и сознательной личности, готовой ценить Родину и беречь наше богатое историческое наследие», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В рамках акции «Долг памяти: ветеран живет рядом» школьники и студенты Вологодчины посещают ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и «Детей войны». Ребята помогают ветеранам в быту и проводят для них различные праздничные мероприятия.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Образовательные учреждения региона также присоединились к проектам «Забвению не подлежат», «Вахта памяти» и «Дети о Победе. Знаю! Помню! Горжусь!». Молодые люди и школьники поддерживают в порядок на мемориалах, памятниках и обелисках, благоустраивают места воинской славы, рассказывают о судьбе вологжан – Героев Советского Союза на «Уроках мужества» и мероприятиях проекта «Лица Победы» и делятся историями о воинских или трудовых подвигах своих близких – участников Великой Отечественной войны.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Накануне в честь 80-летия Победы в 60 школах Вологодской области открылись тематические музейные экспозиции. Они созданы в рамках проекта Губернатора «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений», который входит в программу «Стратегия 2.0». Также по проекту экспозиции запустили в 27 учреждениях культуры региона. Работать выставочные пространства будут в течение всего юбилейного года.

Теги: день победы, патриотические акции, георгий филимонов, вахта памяти, ветераны


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