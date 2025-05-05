05 Мая 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Руководство свердловского Главка МВД и УрЮИ поздравило ветерана с Днем Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Сергей Ремезков и начальник Уральского юридического института (УрЮИ) МВД России генерал-майор полиции Павел Капустюк совместно с курсантами института и представителями культурного центра ГУ МВД поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Перевалова с наступающим праздником.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель регионального Главка МВД Валерий Горелых, встреча прошла в теплой и душевной обстановке. Владимир Макарович поделился воспоминаниями о своей военной молодости, рассказав о боевых действиях на границе Южной Кореи и Китая, где он с 1944 по 1952 год служил сержантом-гвардейцем, торпедистом морской авиации. Он также поведал о своей учебе в свердловском отделении Высшей школы МООП СССР и дальнейшей деятельности в органах внутренних дел.

Руководство свердловского главка МВД и УрЮИ МВД и ветеран Великой Отечественной войны(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Почетному ветерану был вручен поздравительный адрес начальника областного полицейского Главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова, а также памятный подарок.

"Особым музыкальным подарком для Владимира Макаровича стало исполнение сотрудниками культурного центра ГУ МВД области нескольких знаменитых музыкальных композиций времен войны, таких как "Темная ночь", "Десятый батальон", "В землянке" и легендарную "День Победы", - отметил полковник Горелых.

Теги: ветеран, поздравление, МВД


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