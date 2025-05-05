При перестрелке в Махачкале пострадала 17-летняя девушка

Семь человек, по предварительным данным, пострадали при перестрелке в Махачкале, сообщил минздрав Дагестана.

Среди раненых - двое гражданских, в том числе 17-летняя девочка. Она находится в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб на месте. Еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали. Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар, уточнили в минздраве республики.

Перестрелка произошла на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель открыл по ним огонь. По данным МВД, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват".